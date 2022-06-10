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Общество
Платная трасса "встала на дыбы" в Туркестанской области

Водителей в Туркестанской области возмутила дорога, которая "встала на дыбы". На платной трассе на участке Кызылорда – Шымкент появился настоящий трамплин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Препятствие оказалось непреодолимым и для легковых, и для грузовых авто. Аварийный отрезок пришлось объезжать, спускаясь в кювет. В "КазАвтоЖоле" заявили, что узнали о проблеме около 5 вечера, к 7 обеспечили проезд, засыпав участок, а к 2 часам ночи покрытие полностью восстановили.

Причиной странного поведения дороги стали погодные условия. Асфальтобетон не выдерживает южных температур.

"Вчера фактически температура на том месте нам показала 45. Бетон расширяется при нагревании температуры. Бетон расширяется, и появилось между швами вот это поднятие. Причина – жара. Я говорил до этого, что это пятый случай. В прошлом году было около 50", – отметил директор туркестанского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Куатжан Жуматаев.

 

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