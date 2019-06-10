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Пленительная рифма
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Праздник, посвященный поэту, прошел под открытым небом у стен «пушкинки» – областной библиотеки, которой присвоено имя классика. С утра актеры, перевоплотившиеся в литературных героев, читали на улице стихи Пушкина. Звучали романсы на его слова. Каждый из устькаменогорцев и гостей города мог присоединиться и продекламировать любимые строчки.

Как подчеркнула в поздравительном слове заместитель акима Восточного Казахстана Асем Нусупова, Пушкин – классик мировой литературы.

– Для нас Александр Сергеевич Пушкин – олицетворение любви и красоты, – отметила она. – Сегодня областная библиотека, наз­ванная именем великого поэта, является фундаментом знаний. Книжный фонд насчитывает 380 тысяч экземпляров и продолжает постоянно пополняться. В прошлом году издана уникальная серия книг «Абай әлемі», куда вошли лучшие произ­ведения великого Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Федора Достоевского, Анатолия Иванова, писателей Восточно-Казахстанской облас­ти. В нынешнем году мы планируем расширить круг авторов.

В программу юбилейного дня вошла также книжная выставка для школьников и студентов, рассказывающая о малоизвестных фактах из жизни поэта. Сот­рудники библиотеки помогли молодым людям больше узнать о его сердечных привязанностях и семейных делах, разобраться в обстоятельствах, предшест­вующих трагической дуэли. Многие школьники читали наи­зусть пушкинские стихотворные произ­ведения.

По словам профессора регио­нального государственного университета, кандидата филологических наук Люции Абдуллиной, юбилей литератора прошел в креативном формате.

– Пушкин был открытым и динамичным человеком, – отметила филолог. – Каждый год должен быть такой день, когда любой из прохожих может услышать знакомые строчки, подойти к микрофону и прочесть любимое стихотворение. В сегодняшних реалиях великие поэты помогают сохранить нравст­венный ориентир.

К слову, накануне дня рождения Александра Пушкина библиотека провела ряд конкурсов, в том чис­ле синквейнов (коротких нерифмованных стихотворений из пяти строк), центонов (стихотворений, целиком составленных из строк других стихотворений), а также на чтение произведений классика на языках народов мира. На празднике ребята продемонстрировали свои таланты, и не было ни одного, кто бы не прочитал стихи или отрывки из прозы мирового классика.

«Пушкинский день» продолжился флешмобом, где одновременно горожане читали «Я помню чудное мгновенье…» К бюсту поэта были возложены цветы от имени акима области Даниала Ахметова, а также от руководст­ва Генерального консульства РФ в Усть-Каменогорске.

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