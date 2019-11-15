По доброте душевной

Профессиональная помощь

Каждый из нас, уважаемый читатель, хоть раз в жизни помог кому-то «просто так», потому что имел такую возможность. Для кого-то безвозмездная помощь становится разовой акцией, для кого-то важной частью жизни, возможностью учиться. Да-да, и такое бывает. В моей голове непрерывно вертятся истории, услышанные этой весной в рамках казахстанско-российского форума молодежи, который прошел в Костанае с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Именно там впервые узнала о российском проекте «Мечтай со мной». Благодаря ему волонтеры исполняют мечты тяжелобольных детей и стариков: побывать на Байкале, поуправлять танком, возложить цветы к памятнику погибшим однополчанам…

Прошло буквально полгода, и уникальный опыт соседей переняли казахстанские ребята. На днях исполнились мечты двух девочек из города Кентау – сыграть в театре. Им подарили несколько минут на сцене Туркестанского театра, где малышки рассказали любимые стихи и смогли пообщаться с актерами. Чтобы подарить детям чудо, объединились представители нескольких общественных организаций, молодежные активисты и даже работники партии «Nur Otan». И это, как рассказали ребята, только начало. Потому задаюсь вопросом: станет ли наступающий Год волонтера для Казахстана поворотным?

В нашей стране есть несколько республиканских проектов, которые реализуют волонтеры. Они действительно уникальны и приносят реальную пользу реальным людям. Один из них – Клуб «28 петель». Его участники вяжут шерстяные пледы, носочки, шапочки для недоношенных детей. С каждым годом ширится география проекта, растет количество согретых крох, счастливых мам. Эта инициатива объединила тысячи людей и помогла сотням тысяч малышей. Идею казахстанских медработников, а именно среди них немало волонтеров проекта, подхватили в России, странах Центральной Азии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое главное – не нужно быть героем, чтобы помочь. Не обязательно даже уметь вязать. Ведь вы можете просто принести пряжу, и это уже помощь. Представитель проекта и врач-реабилитолог Латиф Парпиев подчеркивает, что часто люди приносят уже готовые изделия на встречи клуба. Более того, если вы перестанете приходить, никто вас не упрекнет за это просто потому, что волонтерство – дело добровольное.

Наступающий Год волонтера призван привлечь внимание к этому движению. И сегодня сами добровольцы и те, кто с ними сотрудничает, обсуждают, как решить эту самую главную задачу. Измерить успех действительно будет непросто. Ведь многие волонтеры помогают не привлекая к себе внимания, немалая их часть вовсе не считает себя волонтерами.

В пример можно привести юристов, бесплатно ведущих дела некоторых семей. Это и врачи, которые бесплатно принимают пациентов. Один из ярких примеров в Костанайской области – детский травматолог Дмитрий Герасимов, который никогда не отказывал в помощи. Он принимал и консультировал ежедневно огромное количество детей, помимо тех, что приходили в областную больницу в часы приема. Это такое редкое, но такое ценное профессиональное волонтерство. Таких добряков никогда не будет много. Однако для того, чтобы их с каждым годом становилось все больше, у молодежи нужно воспитывать культуру взаимопомощи.

Молодежная эстафета

Руководитель общественного объединения «РИТМ» Ирина Локаченко в свою очередь говорит о необходимости активного вовлечения в волонтерское движение студентов колледжей. Эта армия будущих рабочих может оказать реальную помощь: построить и обустроить дом, сделать из девушки принцессу, организовать для ребенка праздник. Для ребят волонтерские проекты станут отличной практикой.

Подобный опыт в Костанайской области уже есть: пед­университет помогает своим студентам реализовывать волонтерские проекты: отремонтировать детскую площадку, провести для детей из мало­обеспеченных семей утренник. В перспективе, уверены педагоги, такие инициативы помогут молодым людям строить бизнес с четкой социальной направленностью. Впрочем, специалисты из числа работников общественных организаций говорят, что сегодня для вузов важно выстроить работу так, чтобы, независимо от интереса к теме конкретного руководителя, волонтерство в учебном заведении поддерживали. И это, на взгляд самих волонтеров, одна из задач предстоящего года.

Специальные волонтерские центры, созданные в городах Казахстана для координации работы добровольцев, думают над тем, как популяризировать эти идеи повсеместно. Руководитель Ассоциации детских и молодежных организаций Костанайской области Татья­на Антонинова курирует работу волонтерского центра. Девушка рассказала о своих выводах, которые сделала по результатам работы фокус-групп, где обсуждали будущее добровольческого движения.

– Самим организациям надо менять подход, – поделилась Татьяна. – Мы привлекаем волонтеров, чтобы подготовиться к мероприятию, провести его. Но все это делаем по удобному нам графику. Например, объявляем: «Ждем всех во вторник с 14 до 17 часов». Людям же удобно в понедельник с 19 до 21-го, потому что сегодня даже студенты вузов работают. А нам в это время им нечего предложить.

Как показывает практика, наиболее успешными становятся именно те волонтерские проекты, которые дают людям возможность оказывать посильную помощь в удобном для них формате. Важна здесь и обратная связь, осознание реальной пользы от проделанной работы.

Давайте обсудим

Еще одним способом прив­лечения все большего числа людей в ряды волонтеров должен будет стать проект «Студенческий кредит», который подразумевает выплату вознаграждения тем, кто готов помогать. Не все общественные активисты поддерживают эту идею, говоря, что наличие платы противоречит самой сути волонтерского движения – добровольная безвозмездная помощь. Хотя совсем уж без денег волонтеров оставлять нельзя: средства часто нужны на расходные материа­лы. Например, волонтеры в детский дом никогда не едут с пустыми руками, но ведь даже сладос­ти ребятне нужно на что-то купить. Или лопату, если в планах расчистка от снега двора пенсионера или ветерана. В то же время звучат предложения трансформировать проект «Студенчес­кий кредит» и предложить студентам нематериальные блага: дополнительные знания, опыт, возможность самореализации.

Такой вариант нематериального стимулирования помог жителям российского города Бирска реализовать идею «Городская среда», которая заключается в том, чтобы разработать проект благоустройства с учетом пожеланий жителей. Именно волонтеры смогли дойти до каждого и на основе пожеланий горожан разработать народное техническое задание и даже готовые проекты. К работе подключились не только общественные активисты, но и архитекторы, дизайнеры и многие другие узкие специалис­ты. Многие из них – студенты вузов, молодые специалисты, которые просто хотели сделать свой город лучше. Более того, именно эта волонтерская работа позволила привлечь в город более 25 млн рублей на реализацию предложенных решений. Молодые архитекторы и другие специалисты, принявшие участие в проекте в качестве волонтеров, получили бесценный профессиональный опыт, новые контакты и определенную известность.

Корпоративный дух

Разговаривая с опытными волонтерами, которые не первый год совершают добрые пос­тупки, сделала для себя вывод: половина предпринимателей, с которыми знакома, – волонтеры. Очень часто руководители крупных предприятий в ответ на просьбы помочь предоставляют технику или материалы, необходимые для реализации идеи. Так у нас нередко в селах ремонтируют соцобъекты, помогают старикам, организовывают летний отдых для детей.

При этом сами общественники говорят, что порой отказываются от идеи попросить у меценатов деньги просто потому, что на столе у тех обычно находится множество писем с просьбой помочь материально. Вот только в этой массе выбор между проектом, который поможет улучшить жизнь определенного числа людей, и необходимостью оплаты операции, которая спасет жизнь человека, очевиден. Потому та же идея «Мечтай со мной» предлагает каждому помогать не деньгами, а своим участием. «Ведь самолет все равно полетит, а футбольная команда проведет тренировку. Здесь важно, что люди, делая свое дело, смогут параллельно помочь», – поделились инициаторы этого проекта. Это, по их мнению, одно из направлений корпоративного волонтерства.

Сами же общественные организации, говоря о государственной поддержке деятельности волонтеров, говорят, что им необходим координационный центр. Одно из предложений – возложить эти обязанности на какой-либо госорган. Альтернативный вариант – определить общественную организацию, не связанную регламентом работы госслужбы. В то же время, если говорить о материальном, большую пользу движению принес­ли бы долгосрочные проекты: сегодня в Казахстане есть возможность реализовывать трехгодичные гранты. При таком развитии событий волонтеры, имея круглогодичную подпитку средствами для совершения добрых дел, смогли бы не просто пополнить свои ряды, но и попытаться решить более сложные, чем помощь пенсионерам и организация праздников в детских домах, задачи.