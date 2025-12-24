По итогам 2025 года ожидается рост объема ВРП Астаны до $34 млрд - Токаев

В целом, Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Однако существуют и нерешенные проблемы, отметил Глава государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев заявил, что по итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до 34 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В целом, Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Однако существуют и нерешенные проблемы (...)  По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно», - сказал Президент на совещании по развитию столицы.

По его словам, объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц наших соседних государств Центральной Азии.

Объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов.

«Объем торговли за 11 месяцев 2025 года превышает 10,8 трлн тенге, рост составляет 8,4%, это примерно 22,5 млрд долларов. Налогов, как мне было сегодня доложено, было заплачено 4,3 трлн тенге. Тоже приличная сумма.

В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим трлн тенге, это 32 млрд долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 млрд долларов (17 трлн тенге и более) при официальной численности населения 1,6 млн человек», - резюмировал он.

