Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев заявил, что по итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до 34 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В целом, Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Однако существуют и нерешенные проблемы (...) По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно», - сказал Президент на совещании по развитию столицы.

По его словам, объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц наших соседних государств Центральной Азии.



Объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов.