Как будут ходить автобусы в праздничные дни в Астане
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График движения автобусов на предстоящие праздничные выходные дни предоставили в "City Transportation Systems", передает корреспондент Kazpravda.kz .
Напомним, на День столицы в этом году казахстанцы будут отдыхать 4 дня.
В целях оптимального обслуживания населения, в предстоящие дни общественный транспорт в городе будет курсировать по следующему расписанию движения:
- 1 июля - расписание движения буднего дня;
- 6 июля - субботнее расписание движения;
- 7 июля - субботнее расписание движения.
- 8 и 9 июля – без изменений по графику выходного дня.
Ранее сообщалось о смене схемы движения в Астане пяти автобусных маршрутов.