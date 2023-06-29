Как будут ходить автобусы в праздничные дни в Астане

График движения автобусов на предстоящие праздничные выходные дни предоставили в "City Transportation Systems", передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Напомним, на День столицы в этом году казахстанцы будут отдыхать 4 дня.

В целях оптимального обслуживания населения, в предстоящие дни общественный транспорт в городе будет курсировать по следующему расписанию движения:

- 1 июля - расписание движения буднего дня;

- 6 июля - субботнее расписание движения;

- 7 июля - субботнее расписание движения.

- 8 и 9 июля – без изменений по графику выходного дня.

Ранее сообщалось о смене схемы движения в Астане пяти автобусных маршрутов.



