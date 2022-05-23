По пути оздоровления экономики

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодейст­вия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны.

Согласно представленным Пре­зиденту данным, за истекший пе­риод текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован об исполнении его поручения по исключению давления на добросовестный бизнес. В частности, Жанат Элиманов сообщил об искоренении присущей правоохранительным органам практики повального возбуждения дел. По его словам, в настоящее время наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений. В 3 раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования. В результате наблюдается значительное уменьшение числа жалоб участников процессов в суды.

По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал руководителю Агентства ряд поручений, сообщила пресс-служба Президента.