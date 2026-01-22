Победителей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» наградили в Астане

Дана Аменова
В текущем году для участия в конкурсе по 6 направлениям поступило 1700 заявок

Фото: пресс-служба МКИ

Сегодня в Астане прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В столицу прибыли авторы 30 лучших проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, медиа, информационных технологий и волонтерства со всех уголков страны. Каждому на реализацию своей идеи вручили сертификат на грант в размере 3 млн тенге. 

Победителей поприветствовала заместитель Премьер-министра-министр культуры и информации РК. Аида Балаева отметила, что поддержка молодежи всегда в приоритете государственной политики, а все инициативы реализуются ради будущего молодого поколения.

«На прошедшем в Кызылорде Национальном курултае Глава государства определил вектор дальнейшего развития страны и четко обозначил стратегические задачи нового этапа. Принимаемые сегодня решения и проводимые реформы создают для молодежи условия для получения качественного образования, полной реализации своего потенциала и формирования конкурентоспособных, сознательных граждан. Поэтому есть все основания утверждать, что этот исторический период – не просто время перемен, а важная эпоха, укрепляющая веру в будущее и открывающая путь к новым возможностям»,  подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Аида Балаева тепло поздравила победителей и пожелала им успехов в дальнейшей реализации проектов. Заместитель Премьер-министра также рассказала о других проектах, направленных на мотивацию и поддержку молодежи, в числе которых государственная молодежная премия «Дарын», Президентская специальная литературная премия для молодых писателей и поэтов, конкурс в сфере журналистики «Үркер», а также Международная премия «Волонтер года».

В ведомстве отметили, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» был учрежден Главой государства в 2021 году в целях поддержки талантливой и перспективной молодежи. С тех пор грант стал стартом для реализации и продвижения идей для 123 казахстанцев.

В текущем году для участия в конкурсе по 6 направлениям поступило 1700 заявок. Из них были приняты 1622. В их числе проекты, направленные на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижения народных и культурных традиций и искусства, реализацию научных исследований, стартапы в области IT и волонтерства, креативные бизнес-идеи.

