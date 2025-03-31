Торжественная церемония награждения состоялась сегодня во Дворце мира и согласия

Фото: МКИ

Его целью стала популяризация национальных ценностей и культурного наследия Казахстана через изобразительное искусство, поддержка отечественных художников и воспитание патриотического духа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

В творческом состязании приняли участие 137 профессиональных художников со всего Казахстана. Они представили свои работы в жанрах: пейзаж, натюрморт и сюжетная картина.

По итогам конкурса были отобраны лучшие произведения, в которых гармонично сочетаются традиционные мотивы и современные художественные техники. Эти работы демонстрируют уникальное видение казахских традиций и открывают новое прочтение национального наследия.

Вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков поблагодарил всех участников и гостей конкурса, отметив его важность в сохранении и популяризации национальных ценностей через искусство. Он подчеркнул, что подобные инициативы помогают художникам раскрывать свой творческий потенциал, а обществу - глубже понимать культурное наследие страны.

«Этот конкурс – не просто творческое состязание, демонстрирующее мастерство художников, но прежде всего важный шаг в расширении горизонтов национального искусства. Подобные инициативы позволяют нам возрождать культурные ценности в современном контексте, поддерживать художников и открывать Каждая представленная картина - это отражение истории, традиций и души нашего народа. Мы гордимся тем, что казахстанские художники бережно хранят и по-новому осмысляют национальную культуру, открывая ее многогранность для будущих поколений», — отметил вице-министр.

Победителями конкурса стали:

Гран-при – Оралбек Қабөке («Өмір есігі»);

I место – Ками Айткалиев («Ас»);

II место – Умит Жубанышева («7 күлше»);

III место – Әсет Жақыпбек («Ақ күйме»).

В рамках конкурса открылась выставка, позволяющая гостям погрузиться в мир казахской культуры через искусство. Посетители смогут увидеть оригинальные интерпретации традиций, быта и философии казахского народа, воплощенные в работах современных мастеров. Выставка будет открыта в течение двух месяцев.