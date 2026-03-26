В этом году участники активно проявили себя в Instagram

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минторговли подвели итоги республиканского конкурса Sauda in Digital Nauryz, прошедшего среди субъектов торговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Мероприятие, состоявшееся в период с 13 по 20 марта, продемонстрировало потенциал цифровизации и ИИ в сфере торговли.



Участники оценивались по пяти основным критериям (использование ИИ, креативность, национальный колорит, активность аудитории и качество) по 100-балльной системе.



По итогам конкурса лучшими были признаны следующие торговые объекты: «Лучшее цифровое поздравление» — ЦУМ (г. Караганда): наивысшая оценка — 92 балла. Видеоматериал был отмечен за эффективную трансляцию ценностей праздника Наурыз через цифровые каналы и способность эмоционально вовлечь аудиторию.



«Лучшее применение искусственного интеллекта» — «Умай» (г. Караганда): 90 баллов. В проекте технологии ИИ были использованы для создания визуального и интерактивного контента, продемонстрировав высокий потенциал современных цифровых инструментов.



«Самый креативный digital-проект» — сеть «Small»: 90 баллов. Проект признан лучшим за нестандартный формат, использование элементов сторителлинга и уникальную концепцию вовлечения аудитории.

«Лучшее цифровое оформление» — «Анвар»: 88 баллов. Торговое пространство было комплексно оформлено с использованием экранных решений и визуальных элементов, создав для посетителей единую праздничную атмосферу.



Как отметили представители ведомства, в этом году участники активно проявили себя в Instagram, используя хэштег #saudadigitalnauryz, что стало подтверждением того, что сфера торговли развивается в соответствии с современными цифровыми трендами. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 23 марта.