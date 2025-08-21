Победителей республиканского командного айтыса наградили в Туркестане

Культура,Музыка
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

В проекте, стартовавшем в прошлом году, приняли участие 20 команд

Фото пресс-службы облакимата

В Туркестане проходит республиканский айтыс молодых акынов «Түркінің төрі – Түркістан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

В открытии мероприятия приняли участие заместитель акима области Ертай Алтаев и депутат областного маслихата Алмас Салимов.

В ходе мероприятия были награждены айтыскеры Туркестанской области, которые стали победителями финала республиканского командного айтыса в Актау. От имени акима области Нуралхана Кушерова были вручены благодарственные письма, а также денежное вознаграждение от спонсоров.

В проекте, стартовавшем в прошлом году, приняли участие 20 команд из трех мегаполисов и 17 областей страны. В финальном этапе мероприятия «Маңғыстау – түркі мәдениетінің төрі» соревновались сборные Туркестанской и Карагандинской области, в составе которых были поэты-айтыскеры, кюйши, жырши-термеши.

По решению жюри первое призовое место и знак «Золотая домбра» получили представители региона.

В сборной области во главе с кавалером ордена «Құрмет» и обладателем «Золотой домбры» Бекарысом Шойбековым были руководитель команды, председатель Туркестанского областного филиала «Международный союз акынов айтыса и жырши-термеши» Турар Тлеулиев, тренер акынов Бекмурат Анарбаев, презентатор Шахмардан Бекарысулы, айтыскеры Кажымухан Абзалов, Даурен Аксакалов, Аян Ниязбек, Оразали Жанабай, Руслан Ахинбеков, Аязбек Рустамов, Шынгыс Исаев.

В акимате отметили, что айтыс организован акиматами разных регионов при поддержке Минкультуры и партии AMANAT совместно с Международным союзом поэтов-айтыскеров и жыршы-термеши. 

 

#награждение #Туркестан #победители #айтыс

