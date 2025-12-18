Победителей республиканского конкурса наградили в Астане

Культура
15 декабря 2025 года,  в камерном зале «Қазақконцерт» имени «Розы Баглановой», в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан состоялась финальная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Отандысүю – жүректен», организованного Министерством культуры и информации РК. Мероприятие стало значимым культурным событием, объединившим творчество, гражданскую позицию и патриотические ценности, передает Kazpravda.kz

Конкурс был направлен на формирование устойчивой гражданской идентичности, развитие патриотического сознания и популяризацию национальных ценностей через язык современного искусства. Участники из 17 регионов и 3 мегаполисов страны представили работы, в которых тема независимости Казахстана была раскрыта искренне, глубоко и многогранно.

Творческие проекты охватили широкий спектр форм — от видео и эссе до поэзии, сценических постановок и мультимедийных решений. Все они стали отражением личного взгляда авторов на Родину, ее историю и будущее.

В номинации «Рәміздерім – мақтанышым», посвященной популяризации государственных символов, победителями стали:

  • III место – Нурланбек Аружан Нуржанкызы
  • II место – Нуркасим Дамир Айдынулы
  • I место – Серик Елнур Бакытжанулы

В номинации «Елдіктің асқақ айбыны», объединившей лучшие творческие работы, жюри отметило:

  • III место – Бахатай Жанна Амангаликызы
  • III место – Бисекенова Айдана Жанболатовна
  • III место – Полатова Айнура Жумабековна
  • II место – Оспанова Айгерим Маратовна
  • II место – Файзолла Алпамыс Бауыржанулы
  • I место – Бимердинова Арайлым Жолдасбековна

Победителям были вручены дипломы, памятные награды и цветы.

Завершением церемонии стала праздничная концертная программа с участием артистов Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Музыкальные и хореографические номера подчеркнули атмосферу единства, гордости за страну и преемственности культурных традиций.

Мероприятие подтвердило, что творчество остается мощным инструментом патриотического воспитания и объединения общества.

 

#Астана #конкурс #концерт #искусство

Все
