15 декабря 2025 года, в камерном зале «Қазақконцерт» имени «Розы Баглановой», в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан состоялась финальная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Отандысүю – жүректен», организованного Министерством культуры и информации РК. Мероприятие стало значимым культурным событием, объединившим творчество, гражданскую позицию и патриотические ценности, передает Kazpravda.kz

Конкурс был направлен на формирование устойчивой гражданской идентичности, развитие патриотического сознания и популяризацию национальных ценностей через язык современного искусства. Участники из 17 регионов и 3 мегаполисов страны представили работы, в которых тема независимости Казахстана была раскрыта искренне, глубоко и многогранно.

Творческие проекты охватили широкий спектр форм — от видео и эссе до поэзии, сценических постановок и мультимедийных решений. Все они стали отражением личного взгляда авторов на Родину, ее историю и будущее.

В номинации «Рәміздерім – мақтанышым», посвященной популяризации государственных символов, победителями стали:

III место – Нурланбек Аружан Нуржанкызы

II место – Нуркасим Дамир Айдынулы

I место – Серик Елнур Бакытжанулы

В номинации «Елдіктің асқақ айбыны», объединившей лучшие творческие работы, жюри отметило:

III место – Бахатай Жанна Амангаликызы

III место – Бисекенова Айдана Жанболатовна

III место – Полатова Айнура Жумабековна

II место – Оспанова Айгерим Маратовна

II место – Файзолла Алпамыс Бауыржанулы

I место – Бимердинова Арайлым Жолдасбековна

Победителям были вручены дипломы, памятные награды и цветы.

Завершением церемонии стала праздничная концертная программа с участием артистов Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Музыкальные и хореографические номера подчеркнули атмосферу единства, гордости за страну и преемственности культурных традиций.

Мероприятие подтвердило, что творчество остается мощным инструментом патриотического воспитания и объединения общества.