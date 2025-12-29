Для нашей страны Год Змеи стал временем масштабных преобразований, технологических прорывов и культурного бума. Этот исторический период прошел под знаком уважения к труду, укрепления статуса регионов и признания страны на мировой арене, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фундамент общества: Год рабочих профессий

Главный вектор был задан указом Президента Касым-Жомарта Токаева, который официально объявил 2025-й Годом рабочих профессий. Это решение подчеркнуло, что ценность труда должна стать ключевым приоритетом государственной политики. В течение 12 месяцев страна работала над повышением престижа «человека труда», ориентируясь на создание новой этики ответственности и профессионализма.

Развитие регионов: Особые статусы

В 2025 году сразу несколько городов получили новый импульс для развития. Вначале Туркестану был присвоен особый статус, закрепляющий его роль как духовного и исторического центра. Данное нововведение позже коснулось и нового мегаполиса: в сентябре статус города с особым положением получил Алатау. Эти шаги направлены на привлечение инвестиций и создание современной инфраструктуры в ключевых точках роста страны.

Звездный дождь

Казахстан в 2025 году превратился в главную концертную площадку Центральной Азии. Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес в рамках своего мирового турне UP ALL NIGHT выступила с грандиозным шоу в Астане и Алматы. Гастроли зарубежной поп-дивы принесли южному мегаполису рекордный доход в размере почти 10 млрд тенге.

Затем ее примеру последовала легендарная группа Backstreet Boys, которая впервые посетила нашу страну в рамках мирового турне Into the Millennium. В Алматы безопасность на мероприятии обеспечивали более двух тысяч полицейских, а в Астане контроль порядка осуществлялся также с помощью новейших цифровых технологий.

Также осенью спортивный мир был потрясен визитом представителей испанского королевского футбольного клуба «Реал Мадрид» в Алматы – событие, которое фанаты будут обсуждать еще долго.

Технологический рывок: Alem.Cloud в мировом топе

Выступая на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев поручил создать в республике Министерство искусственного интеллекта. Национальный суперкомпьютер Alem.Cloud совершил исторический прорыв, заняв 86-е место в международном рейтинге TOP500. Система подтвердила свою мощность по глобальному стандарту HPL, став доступной для онлайн-заявок ученых и бизнеса, что открыло новую эру цифровизации в стране.

Триумф казахстанского бокса

Казахстанская школа бокса в очередной раз доказала, что является эталоном мастерства и несгибаемого характера. Наши атлеты не просто доминировали на ринге, но и подарили миру самое зрелищное спортивное шоу: поединки казахстанских боксеров были официально признаны лучшими боями 2025 года. Это признание на высшем международном уровне стало ярким подтверждением лидерства отечественной школы и профессионализма наших спортсменов, чьи триумфы стали предметом гордости для всей страны.

Мангистау на мировых экранах

Под занавес года стало известно, что красоты Мангистау станут декорациями для мирового кино. Джеки Чан выбрал этот регион для съемок своего нового блокбастера, что подтверждает растущий интерес Голливуда к казахстанским локациям.

Поколение победителей

Однако главным символом веры в успешное будущее страны стали достижения подрастающего поколения. Интеллектуальный потенциал казахстанской молодежи получил беспрецедентное признание на мировом уровне: по итогам года школьники из разных регионов страны завоевали более 900 медалей на престижных международных олимпиадах.

Такие результаты продемонстрировали синергию традиционных ценностей труда, высоких технологий и открытости всему миру.