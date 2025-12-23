Казахстанские школьники завоевали более 900 медалей на международных олимпиадах

Каждый второй ученик, принявший участие в международных соревнованиях, вернулся с призовым местом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года 1 657 казахстанских школьников приняли участие в 36 международных предметных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 922 медали. 60 процентов участников стали призёрами, то есть каждый второй школьник вернулся с международных соревнований с наградой. В общий зачёт этого года вошли 177 золотых, 329 серебряных и 416 бронзовых медалей.

Кроме того, в текущем году казахстанские школьники завоевали 27 медалей на семи престижных международных олимпиадах. В их числе 4 золотые, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. За достигнутые успехи учащимся и подготовившим их педагогам были выплачены государственные премии.

Отдельно стоит отметить, что теперь единовременные выплаты будут назначаться и победителям международных научных конкурсов, а также их научным руководителям. Соответствующую норму закона подписал Глава государства. Таким образом, механизмы поддержки одарённых учащихся последовательно расширяются.

Кроме того, 2025 год ознаменовался рядом значимых международных побед в истории отечественного образования. Казахстанские школьники стали четырёхкратными чемпионами мира по робототехнике на соревнованиях FIRST Global Challenge, заняли второе место в командном зачёте на Международной олимпиаде по географии, стали абсолютными чемпионами Международной научной олимпиады по физике, а также трижды завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по химии. На Балканской математической олимпиаде сборная Казахстана третий год подряд вошла в тройку сильнейших.

Особого внимания заслуживают и индивидуальные достижения. Ученица из Астаны Нургуль Егенбергенова была удостоена звания «Лучшая участница среди девушек» на Азиатской олимпиаде по физике. Школьник из Мангистауской области Рамазан Бутантаев признан «Лучшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона». Ученик из Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангельды получил звание «Лучший информатик Центральной Азии». Ещё один представитель Мангистауской области Мендигали Калдыбай, опередив участников из 40 стран, показал наивысший результат в лабораторных работах по химии и был признан «Лучшим практиком». Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы города Астаны Мухтархан Батырхан стал абсолютным победителем международной олимпиады по экономике.

