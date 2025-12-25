фото Игоря Бургандинова, фото с сайта akorda.kz

В Конгресс-центре EXPO собрались сотни гостей. Представители рабочих профессий из всех регионов страны участвовали в торжественном мероприятии, которое было посвящено подведению итогов Года рабочих профессий.

В числе почетных гостей форума – Государственный советник Ерлан Карин, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, советник Президента по социальным вопросам Алексей Цой, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек, депутаты Парламента, руководители государственных, местных исполнительных органов и международных организаций.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий.

– В каждом ключевом выступлении Главы государства звучит мысль о необходимости формирования в обществе культа труда, уважения к профессиональному мастерству, к честной и ответственной работе. Все это в совокупности формирует принципы и ценности Справедливого Казахстана – прогрессивного общества ответственных и трудолюбивых граждан, вносящих весомый вклад в развитие страны, – отметил Госсоветник.

Он подчеркнул, что уважение к труду, преемственность поколений и поддерж­ка работающей молодежи остаются в числе приоритетов государственной политики.

– Самое главное – все проводимые реформы имеют еще один ключевой смысл: они ориентированы на будущее поколение. Чтобы молодежь видела, что в Казахстане можно добиться успеха честным трудом – через профессию, знания и мастерство. Что важен любой добросовестный труд. Трудолюбивый профессионал своего дела будет востребован всегда и везде, – сказал Ерлан Карин.

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что за каждым успешным проектом, построенным объек­том, выпущенной продукцией стоит человек труда. Поэтому в течение года было уделено особое внимание повышению престижа рабочих профессий, развитию системы подготовки кадров, укреплению связи образования и конкретных сфер экономики.

– Год рабочих профессий – это не только инициатива в течение одного года, а долгосрочное и стратегическое направление. Сегодня в экономике страны трудятся 3,3 миллиона людей по рабочим специальностям. Это около двух тысяч технических профессий. Сформировалась целая эко­система, объединяющая колледжи и вузы, конкретные сектора экономики, бизнес-сообщества, цифровые платформы и социальную сферу, – отметила вице-премьер.

По ее словам, особое внимание уделяется молодежи. Сегодня работой обеспечены 1 млн 200 тыс. молодых людей. В рамках Года рабочих профессий около четырех тысяч предприятий по всей стране провели дни открытых дверей. В них участвовало более 113 тыс. школьников и студентов. Молодежь активно осваивает рабочие специальности, которые открывают реальные карьерные возможности.

Аида Балаева рассказала и об актуальных рабочих профессиях. Среди наиболее вос­требованных – фермеры, их около 57 тыс. Затем идут сварщики – около 25 тыс., слесари и специалисты автосферы – около 16 тыс. человек.

Заместитель Премьер-министра отметила, что Правительство особый акцент планирует сделать на подготовке специалистов для высокотехнологичных производств, включая отрасли, где внедряются технологии искусственного интеллекта. Для повышения интереса молодежи к рабочим профессиям профориентацион­ную работу будут усиливать со школьного возраста. В числе приоритетов – развитие дуального обучения и укрепление партнерства с бизнесом. Государство и дальше будет поддерживать увеличение числа учащихся в колледжах, а также целевую подготовку кадров под потребности конкретных предприятий.

Также, по словам Аиды Балае­вой, будет продолжена работа по внедрению международных стандартов подготовки кадров, расширению академической мобильности студентов и педагогов, открытию филиалов зарубежных организаций профессионального образования на базе казахстанских колледжей.

Исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек в свою очередь рассказал о поддержке представителей рабочих профессий. По его словам, взгляды общества изменились. И постепенно поддержка человека труда выходит на первый план. Сегодня это один из главных приоритетов партии «Amanat».

– В этом направлении мы проводим ряд важных мероприятий, – уточнил он. – Так, последние три года партия на системной основе реализует проект «Еңбек адамы». В этом году основная часть нашей работы посвящена представителям рабочих профессий.

Он также добавил, что активисты молодежного крыла партии «Жастар рухы» во всех регионах организуют мероприя­тия, встречаются с трудовыми коллективами и проводят различные акции.

В рамках мероприятия было объявлено и о завершении работ по актуализации Атласа новых профессий горно-металлургического комплекса. Официальный представитель ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Бахыт Манасбаева передала его министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку. Как отметили участники, обновленный атлас отражает структурные изменения на рынке труда, влияние цифровизации, автоматизации, формирует долгосрочный прогноз востребованных профессий и компетенций.

В ходе форума состоялась церемония вручения государственных наград лучшим представителям рабочих профессий. Также были награждены победители республиканского конкурса «Еңбек жолы» по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи» и «Лучший молодой работник производства». Чествовали и победителей конкурса «Ерлік пен еңбек дастаны», а также участников проекта «Жұмысшы жастар аманаты», направленного на поддержку и развитие потенциала рабочей молодежи.

Участники мероприятия отмечали, что принимаемые государством меры способствовали продвижению роли человека труда в современном обществе и дали ощутимый импульс популяризации рабочих специальностей. Торжественная церемония подведения итогов Года рабочих профессий стала еще одним подтверждением уважения к профессионализму и ответственности людей, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в развитие Казахстана.

Ордена «Құрмет», «Еңбек даңқы» III степени, медали «Ерен еңбегі үшін» и награды победителям конкурса «Ерлік пен еңбек дастаны» вручила заместитель Премьер-минист­ра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Советник Президента по социальным вопросам Алексей Цой наградил победителей конкурса «Еңбек жолы». Напомним, конкурс проводится ежегодно в два этапа – на регио­нальном и республиканском уровнях. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в этом году местными исполнительными органами принято 546 заявок на участие в конкурсе. Победителей республиканского этапа определяла комиссия при МТСЗН. В ее состав вошли депутаты Парламента, соцпартнеры, представители НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім».

В итоге «Лучшими трудовыми династиями» стали семья Деминых из Восточно-Казахстанской области (Риддерский горно-металлургический комплекс ТОО «Казцинк»), Волокитины из Карагандинской области (АО «Qarmet») и Дербисовы из Туркестанской области (АО «Қазақстан темір жолы»).

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победителем стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Костанайской тепло­энергетической компании Ришат Фасхутдинов. Второе место получил электромонтер АО «Казахтелеком» Дулат Курманбеков (Акмолинская область), а третье – слесарь третьего разряда завода по сборке металлоконструкций Асылтас Кабошева (Северо-Казахстанская область).

«Лучшим молодым работником производства» приз­нана 19-летняя крановщица ТОО «Фирма «Бент» Дильфуза Бакыт­жанова из Алматинской области. Девушка призналась, что увлеклась далеко не женской профессией еще в 16 лет.

– Мне самой было интерес­но учиться на крановщицу. Сестра моя тоже работает по этой специальности, она мне и помогала. Работаю уже третий год. На смене в первую очередь соблюдаем технику безопас­ности. Мне часто говорят, что это не женская профессия, но я уверена в своих силах. Благодарна Главе государства, что поддерживает молодежь, – поделилась эмоциями Дильфуза.

Второе место в номинации «Лучший молодой работник производства» получил горный мастер ТОО «Востокцветмет» Айбар Айдарулы из области Абай. В тройке лидеров – лаборант химического анализа пятого разряда ТОО «Семизбай» Аяжан Жамкенова из Акмолинской области.

Почетными грамотами участников проекта «Жұмысшы жастар аманаты» наградил исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек.

В рамках форума в фойе Конгресс-центра развернулась LED-выставка с экспозициями от нацкомпаний, министерств и предприятий, посвященными итогам Года рабочих профессий. Здесь же была представлена фотоинсталляция с изображениями победителей конкурса «Еңбек жолы» и участников проекта «Жұмысшы жастар аманаты».