Аскар Бейсенбаев

На вопрос, в чем секрет феноменального доминирования Норвегии на зимних Олимпиадах (и не только), ответ оказывается до обидного прост и закреплен юридически.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Речь идет об официальном Положении о правах детей в спорте, принятом Норвежской конфедерацией спорта в 1987 году (с последующими поправками). Это не просто методичка, а абсолютно реальный, юридически обязывающий документ, запрещаю­щий до 12 лет публикацию турнирных таблиц, раннюю селекцию и любое давление на результат. А до 13 лет действует запрет участвовать в чемпионатах Норвегии, Европы, мира и им подобных.

Для нашей системы, выросшей на жестких лекалах «школы Матвеева», это звучит удивительно. Про Льва Матвеева вы могли и не слышать, но многие из нас точно выросли в этой системе. Он советский теоретик, «отец» системы периодизации тренировок. Труды Матвеева – главные для ДЮСШ СНГ или, например, Китая. Суть проста: жесткое планирование, ранний «загон» в объемы и принцип «чем больше пота, тем ближе медаль».

Это та самая «фабрика», которая дает чемпионов, но ценой колоссального отсева: из тысяч детей, которым порой даются запредельные нагрузки, успеха добиваются единицы. Получается так, что в шесть лет ребенок должен «пахать», в 10 – иметь разряд, а в 14 – либо стать олимпийской надеждой, либо завершить со спортом, причем иногда со списком хронических травм.

Норвежцы же выбрали путь «лаборатории». Их метод «80⁄20»: когда 80% времени атлет работает без надрыва, в свое удовольствие. Итог мы видим не только на лыжне, но и на футбольных полях. Норвежское чудо – не только суперзвезда футбола Эрлинг Холанд. Это и скромный футбольный клуб «Буде-Глимт» из города с населением в 40 тыс. человек, недавно сенсационно обыгравший таких европейских грандов, как английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Мировой опыт подтверждает: норвежцы не одиноки. Исландия с населением в 370 тыс. человек вышла на чемпионаты мира и Европы по футболу благодаря массовому строительству манежей и отказу от раннего «отсева». Германия после провала в начале 2000-х полностью пересмотрела детское обучение, сделав ставку на интеллект и радость игры, а не на физическое превосходство.

Весьма интересный пример такого баланса мы видим и у наших атлетов. Взять хотя бы триумфатора Милана-2026 Михаила Шайдорова. Да, его сложнейшие четверные прыжки – результат колоссального труда, который не снился многим. Но посмотрите на его знаменитый показательный номер в образе панды. Вот где торжество радости над сухой механикой! Шайдоров – не продукт «фабрики», это мастер, который научился пахать, не теряя блеска в глазах и искреннего куража. Именно этот внутренний драйв позволяет ему исполнять элементы ультра-си там, где другие ломаются под грузом ответственности.

Может быть, пора признать, что часто побеждает не тот, кто тренируется тяжелее всех, а тот, кто сохранил чувство радости от процесса? Если мы хотим, чтобы наши атлеты не исчезали с радаров после первой же серьезной травмы, то пора строить спортшколы для людей, а не для отчетов. Пора перестать оценивать детского тренера по количеству кубков в его кабинете. Истинный успех – это не медаль первоклассника, а здоровая и сильная нация, которая умеет побеждать улыбаясь.

