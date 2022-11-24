Почему подорожало молоко, объяснили в Минсельхозе РК

Причины повышения цен на молоко и молочную продукцию в Казахстане назвали в Министерстве сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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С начала года в Казахстане произведено порядка 5,5 млн тонн молока, рост по сравнению с прошлогодними показателями – на 2,1%. Фактический объем производства товарного молока составил 3,4 млн тонн, что тоже больше, чем годом ранее, на 1,3%, озвучили статистику в МСХ.

При этом, акцентировали в ведомстве, последние 2 года наблюдается рост себестоимости обработанного молока в среднем на 50 тенге, до 197-200 тенге в ноябре 2022 года. Отпускная цена на предприятиях составляет от 235 до 300 тенге.

«Основной причиной удорожания в ноябре стало повышение цен на корма, которые в структуре себестоимости занимают 70%. Кроме того, подорожали импортные расходные материалы, в том числе упаковочная тара.

Повышение стоимости молока и молочной продукции также имеет сезонный характер», – пояснили в Минсельхозе.

В министерстве добавили, что в этом году на субсидирование молочной отрасли выделено порядка 24,9 млрд тенге, из них 18,6 млрд тенге – на производство молока. Воспользовались этой господдержкой 467 субъектов отрасли, в том числе молочно-товарные фермы и СПК.