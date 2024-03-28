Почему в Казахстане исчезают «правильные» пчелы?

В Мажилисе обсудили воп­росы развития отечественного пчеловодства. О состоянии отрасли рассказал вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. Замглавы МСХ отметил, что пчеловодство в Казахстане развивается положительными темпами. По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2022 года количество пчелосемей по рес­публике составило 218,4 тысячи, что на 10% больше по сравнению с 2021 годом. Что касается производства меда, то по итогам 2022 года произведено порядка 3,9 тыс. тонн меда. Основная доля производства меда приходится на Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Абайскую, Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области.

Глава республиканской палаты пчеловодства Айбек Нуртазин между тем отметил, что в развитии пчеловодческой отрасли наступила необходимость борьбы с фальсификатом, его изготовителями и распространителями. Несмотря на бравую статистику госорганов, с отечественным медом в стране все же напряженка, мед от импортных пчел – не всегда мед, знатоки прекрасно знают об этом. В результате в стране сформировалось недоверие к настоя­щему натуральному меду и продуктам пчеловодства. Общественники считают необходимым ужесточить требования к продавцам о наличии сертификата ка­чества меда и медовой продукции.

Коллегу поддержал глава Отрас­левого совета пчеловодов Казахстана Олег Крупский. Он отметил, что расширение произ­водства продуктов пчеловодства в рес­публике сдерживается за счет демпинга со стороны производителей разного рода суррогата и фальсификата.

– На полках магазинов зачас­тую можно встретить банки с этикеткой «Мед», но в состав которого мед не входит. При этом цена этого продукта находится на уровне стоимости сахара, что вводит в заблуждение покупателя. Отечественный рынок продуктов пчеловодства не защищен, нет системы ввозных пошлин, как у наших соседей в Узбекистане и Китае, или ввозных квот, как в Европейском союзе. Это серьезно сдерживает развитие внутреннего производства продуктов пчеловодства. Стоит вопрос о координации мер защиты внутреннего рынка на уровне законодательной власти, – сказал эксперт.

Настоящего меда в стране становится все меньше и меньше по банальной, но очень симптоматичной причине, говорящей о халатном и даже варварском подходе к нашей природе. Охрана пчел, отметил Крупский, – это ключевое направление развития отрасли пчеловодства.

– Необходимо на правительственном уровне принять меры по защите видового разнообразия казахстанских популяций пчел. Так, за последнее время ввиду массового завоза «пчелопакетов» от наших соседей мы лишились местных отечественных популяций пчел. В Катон-Карагае, Лепсинске, в Кугалы, где широко было развито стационарное содержание пасек, не стало пчел, адаптированных к местным условиям, и, как следствие, исчезают, вымирают целые пасеки.

– Сохранившийся на удаленных пасеках казахский подвид тянь-шанской пчелы требует всестороннего изучения и принятия неотложных мер на уровне законодательной власти. Необходимо рассмот­реть возможность соз­дания заповедных зон для сохранения и воспроизводства этого аборигенного подвида медоносных пчел. Это национальное достояние, которое мы обязаны не только сохранить, но и бережно передать сле­дующему поколению казахстанцев, – сказал Олег Крупский.

Еще одна из нарастающих угроз в пчеловодстве – это химизация сельскохозяйственного производства, которая является тормозом на пути развития пчеловодства.

– Необходимо гармонизировать потребности растениеводов в опылителях энтомофильных растений и возможности пчеловодов выезжать на посевы этих культур. Выстраивание договорных отношений между пчеловодом и растение­водом, как это происходит в мировой практике, потребует совершенствования нормативно-правовой базы и разработки информационной системы, где будет предусмотрен механизм взаимодействия между участниками рынка биологического опыления, – сказал эксперт.

Вице-президент национального союза пчеловодов «Бал-Ара» Сергей Петров предлагает разработать единую базу учета казахстанских сельхозпроизводителей, в которой будут отражены посеянные сельскохозяйственные культуры, методы химических обработок, их сроки и класс опасности препаратов, нужна регистрация поставленных пасек. Каждый фермер будет видеть пасеки на своей территории, каждый пчеловод будет своевременно оповещен о химических обработках.

– Это позволит не допускать отравления пчелиных семей на территориях крестьянских хозяйств. Нужно разработать системы оповещения для пчеловодов о химических обработках через приложения, социальные сети и другие информационные платформы, – считает он.

Сегодня в Земельном кодексе не предусмотрено выделение земель под ведение пчеловодческой деятельности, под выращивание медоносных растений для сохранения пчел и диких опылителей Казахстана. Поэтому, считают эксперты, в Земельный кодекс необходимо добавить назначение земель под ведение пчеловодческой деятельности, под выращивание медоносных растений для сохранения пчел и диких опылителей Казахстана.

Бесконтрольный ввоз на территорию нашей страны пчел неизвестного происхождения, пород, не районированных в нашей местности, также наносит урон отечественным племенным хозяйствам, заражая местных пчел различными заболеваниями. Поэтому пчеловоды предлагают обеспечить ветеринарный контроль за ввозимыми на территорию Казахстана пчелиными семьями, матками, создать карантинные площадки для недопущения попадания в страну пчел нерайонированных пород, подверженных различным заболеваниям.

По мнению экспертов, только государственная комплексная поддержка сферы позволит сохранить и улучшить генети­ческий потенциал казахстанских популяций пчел, снизит себестоимость продуктов пчеловодства, повысит рентабельность казахстанских пасек, поднимется урожайность энтомофильных сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь, отразится на росте ВВП республики.