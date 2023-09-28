За что получила взятку глава областного УМС, рассказал антикор

Скандалы
83
Искакова Айдана
корреспондент

В антикоррупционной службе рассказали подробности задержания главы УМП ДП области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Антикоррупционной службой по области Абай изобличены во взяточничестве руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники департамента полиции области Абай. Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о задержании начальника УМП ДП области Абай. 

#задержание #взятка #Антикор #миграционная полиция

Популярное

Все
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Школьники не подвели
...А глаз как у орла
Первое «золото»
Нарушают и скрывают
Водопровод, которого нет…
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
Рост НДС чреват инфляцией
Сохранение культурного кода
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
Первый пошел!
Вековая ценность
Вскрыли? Жди СМС!
Мелодии и краски мира
Чиновники больше не за забором
Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве
2 водителя погибли на трассе в ЗКО
Юрист новой формации
В начале пути
Насильника малолетних детей осудили в Павлодарской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Главу управления миграционной службы задержали в области Аб…
Руководителей департаментов МЧС осудили за коррупцию
Распил имущества Храпуновых: какой срок получили экс-чиновн…
В Минпросвещения ответили на слухи о закрытии казахской шко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]