За что получила взятку глава областного УМС, рассказал антикор

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"Антикоррупционной службой по области Абай изобличены во взяточничестве руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники департамента полиции области Абай. Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о задержании начальника УМП ДП области Абай.