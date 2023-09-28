Главу управления миграционной службы задержали в области Абай

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Информацию подтвердили в антикоррупционной службе.

"Да, подтверждаем, что антикоррупционной службой по области Абай задержана начальник УМС ДП области. Подробности чуть позже", – ответили в пресс-службе на запрос редакции.

Ранее в Telegram-канале Egov.press появилась информация, что 27 сентября 2023 года сотрудники ДКНБ совместно с антикором задержали начальника УМС ДП области Абай Гульвиру Доненбаеву при получении 1000 долларов через посредника.