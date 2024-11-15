«Почивать на лаврах» нельзя – Токаев о провале отопительного сезона в Сарани

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

На первом Форуме работников сельского хозяйства Касым-Жомарт Токаев заострил внимание участников на важности бесперебойного отопления в зимний период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления глава государства прокомментировал недавний случай в Сарани, когда местная администрация оказалась не готова к отопительному сезону.

«Еще одна актуальная задача – безупречное проведение отопительного сезона. Этому я уделяю особое внимание. К приходу минусовых температур оказался не готов город Сарань, в котором только недавно дома были подключены к теплоснабжению. За данное упущение ответственные должностные лица уже получили соответствующие наказания. Для всех акимов это должно послужить уроком. Срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей», – заявил он.

По словам президента, между тем в целом по стране в этом году проведена большая работа по ремонту энергоисточников и сетей теплоснабжения.

«Запасов топлива на складах достаточно. Но «почивать на лаврах» нельзя, нужно держать ситуацию на постоянном контроле. Перед всей системой государственного управления сейчас стоят серьезные задачи и вызовы. Важно своевременно реагировать на нештатные ситуации, прогнозировать и предотвращать кризисные процессы, прислушиваться к запросам общества. Требуется скоординированная работа всех государственных органов, коммунальных и других служб. Однако, занимаясь текущими вопросами, мы не должны терять из виду наши стратегические цели», – заключил глава государства.

#Токаев #отопление #Сарань

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