Почти 10% казахстанских подростков курят вейпы

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Об этом сообщили в Минздраве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане 9,8% подростков в возрасте 11-15 лет регулярно потребляют электронные сигареты/вейпы. Из-за отсутствия запаха гари и дыма, родители долгое время остаются в неведении о развитии никотиновой зависимости у своих детей.

Вейпы представляют собой систему электронной доставки никотина за счет их нагрева и аэролизации. Температура в таком устройстве может достигать 350° C. В состав традиционного наполнителя входит пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы.

Когда смесь в устройстве нагревается, происходит химическая реакция между компонентами и образуются новые химические вещества, которые отсутствуют в ненагретой смеси.

По данным университета Джона Хопкинса, вейпы содержат в 10 раз больше никотина, в сравнении с традиционными сигаретами.

"Вейпы или электронные сигареты, которые часто  представляют как  безобидную альтернативу курению, на самом деле ведут к тяжелым заболеваниям легких, развитию сердечно-сосудистых патологий с раннего возраста, а также ряду случаев физических травм, включая ожоги от взрывов и неисправностей, инвалидизации и смертельным случаям", – отмечают врачи. 

Жидкость для вейпов содержит химические вещества (не содержащие табак), которые при парении попадают в легочную ткань (альвеолы), вызывая относительно быстрое и глубокое поражение легочной системы, вплоть до летального исхода.

Употребление никотина детьми и подростками пагубно воздействует на развитие мозга, приводит к долгосрочным последствиям умственного развития, способствует нарушению способности к обучению и развитию тревожных расстройств.

Никотин для беременных женщин может иметь аналогичные последствия для развития мозга плода.

Своевременный запрет на оборот вейпов ввели 32 страны, в их числе Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Гонконг, Сингапур и др.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров прокомментировал заявление Минздрава о том, что МНЭ тормозит введение запрета вейпов.

Масштабы вейповой эпидемии среди детей в Казахстане на видео показал известный врач.

#подростки #запрет #вейпы #курение #никотин

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