Почти 16 млн тенге отдала женщина "сотруднику КНБ" в Таразе

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В Таразе задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму около 16 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

В 1-ый отдел полиции Управления полиции Тараза обратилась местная жительница. По ее словам, некий мужчина, ранее арендовавший ее квартиру, с 2022 по 2023 год, представляясь сотрудником Комитета национальной безопасности, проник в доверие путем обмана и завладел ее деньгами под видом процентного займа. Вместе с тем, он пообещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством.

По информации полиции, сумма причиненного ущерба составила 15 936 930 тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК "Мошенничество".

Отмечается, что сотрудниками отдела криминальной полиции 1-го отдела УП города Тараза был установлен и задержан 26-летний безработный житель областного центра.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или с пожизненным лишением этого права.