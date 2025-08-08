Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила об отмене почти 20 рейсов в ближайшие дни из-за потенциальных неполадок в старых поездах, которые могут возникнуть в связи с сильной жарой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Очень сильная жара, ожидаемая в ближайшие дни в центре и на юге страны, вынуждает нас временно сократить наше предложение по перевозкам», - сообщили в компании телеканалу BFMTV.

Изменения коснутся периода с 7 по 11 августа и затронут сообщение на линиях Париж-Лимож-Тулуза (11 отмененных рейсов) и Бордо-Марсель (шесть отмененных рейсов), сказано в материале.

Такая мера была принята с целью «избежать потенциальных поломок системы кондиционирования воздуха», связанных с высокими температурами, заявили в SNCF. Компания заверила, что проверила эти системы во всех поездах, однако отметила, что возраст подвижных составов не обеспечивает их надежную работу при определенной погоде в отличие от современных поездов.

Ранее сообщалось, что на юге Франции бушуют лесные пожары.