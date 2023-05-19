Почти 3,5 тыс. нарушений за квартал зафиксировали видеокамеры в тюрьмах РК

Вместе с тем, осужденные вывели из строя 293 камеры.

Фото: Kazpravda.kz

3402 нарушения выявил Комитет уголовно-исполнительной системы с помощью камер видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

На сегодня в таких учреждениях установлено более 22 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие "слепых зон", отметили в ведомстве.

В результате только за первый квартал этого года операторы видеонаблюдения выявили 3 402 нарушения режима содержания. А за весь прошлый год - 2 779 нарушений. Выявлено 4 канала проникновения запрещенных предметов. Пресечено 79 конфликтов и 9 групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и 3 побега.

Всего за год количество жалоб содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников сократилось в 4 раза.

Вместе с тем, осужденные вывели из строя 293 камеры. В отношении таких нарушителей режима содержания наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причиненного ущерба, начато 49 досудебных расследований.