Почти 90 млрд тенге отдали казахстанцы салонам красоты за год

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По данным ведомства, объем оказанных услуг косметологами и салонами красоты в 2022 году составил в общей сложности 89,9 млрд тенге.

Так, за прошлый год объем услуг женских парикмахерских составил 28,5 млрд тенге, это в 4,1 раза больше, чем в 2021 году. А общая сумма оказанных услуг мужскими парикмахерскими составила 10,6 млрд тенге, что на 4,2 млрд тенге больше, чем в 2021 году.

Объем косметологических услуг, включая маникюр и педикюр, в прошлом году составил 22,2 млрд тенге, тогда как в 2021 году показатель был на уровне 10,4 млрд тенге.

Прочие услуги в салонах красоты составили 28,4 млрд тенге (в 2021 году – 11,2 млрд тенге).

Как отметили в Бюро национальной статистики, в июне 2023 года стоимость услуг парикмахерских и салонов красоты по сравнению с июнем прошлого года выросла на 15,1%.