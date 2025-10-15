В рамках реализации поручения Главы государства в целях повышения качества жизни граждан в регионах ведется работа по развитию социально важной инфраструктуры за счет средств возвращенных активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 480 млн тенге на проекты по реконструкции и строительству системы водоснабжения в области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект предполагает строительство 17 км сетей в селе Коныр Алакольского района и 4,8 км сетей в селе Умтыл Каратальского района. Водой будут обеспечены свыше тысячи жителей сел.

Всего в текущем году в области Жетысу реализуется 18 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения. В результате по итогам 2025 года планируется довести долю обеспеченных централизованным водоснабжением населенных пунктов до 99,9% – это 329 сел и около 697 тыс. жителей области.