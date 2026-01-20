Возведение спортивного сооружения началось еще в 2019 году, на эти цели из госбюджета выделялось свыше 1 млрд тенге. Однако спустя год, в 2020-м, строя­щийся ФОК обрушился из-за нарушений, допущенных подрядной компанией в ходе работ по обустройству мягкой кровли. Площадь обрушения металло­конструкций превысила 1 тыс. кв. м.

ЧП привело к затянувшимся судебным тяжбам между областным управлением строительства и генподрядчиком. На это время строительство спортобъекта было заморожено. И вот совсем недавно работы на стройплощадке возобновились.

В ходе рейда участники мониторинговой группы сделали ряд замечаний в адрес подрядных организаций. Было поручено строго соблюдать график работ, их соответствие проектно-сметной документации, использовать только качественные стройматериалы, а также не допускать нарушений техники безопасности.

По словам депутатов маслихата Уйгурского района, ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса станет важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры села. Такие объекты создают фундамент для развития массового спорта, открывают большие перспективы роста юным сельским атлетам.

К слову, в эти дни еще один долгострой привлек внимание депутатов Мажилиса Парламента Максима Рожина и ­Данияра Каскарауова, прибывших в регион с рабочей поездкой. Это магистральный водовод в Талгарском районе, строительство которого стартовало еще в 2022 году.

Ежегодно летом жители многоквартирных домов Талгара жалуются на низкое давление воды в трубах. Особенно сложная ситуация складывается в пригородных дачных массивах Кендала и Акдала.

Общая стоимость водовода – 4,6 млрд тенге. Между тем, как выяснилось в ходе встречи мажилисменов с представи­телями подрядных организаций и районного акимата, работы здесь приос­тановлены по причине отсутствия финансирования. В рамках проекта были построены четыре резервуара, однако лаборатория контроля качества воды до сих пор не оснащена необходимым оборудованием. Для полного завершения строительства требуется еще около 1,7 млрд тенге.

Как сообщили подрядчики, завершить объект планируется в июле текущего года при условии выделения необходимых бюджетных средств. В противном случае проект может вновь подорожать, а сроки его реализации будут сорваны.

Взяв ход строительства на парламентский контроль, депутаты пообещали добиться скорейшего финансирования работ, чтобы обеспечить стабильным и качественным водоснабжением около 50 тыс. жителей Талгара. Кроме того, будет проверен вопрос целевого расходования казенных средств, ранее выделенных на данный проект.