Под спутниковым мониторингом находится 116 млн га сельхозземель в Казахстане

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на заседании правительства отметил, что в Казахстане ведется спутниковый мониторинг земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он пояснил, что раньше проверка рационального использования земель была сложной. Инспекторы выезжали на места и проверяли все вручную. Вся работа велась на бумаге. Государственные базы не были связаны между собой. На сегодня этот процесс упрощен благодаря цифровизации.

Запущена система «Жер Инспектор», в рамках которой введен спутниковый мониторинг – теперь вся территория страны под контролем; землевладельцы получают автоматические уведомления через SMS и личные кабинеты; создана единая база данных, доступная всем госорганам.

«Сейчас под мониторингом 116 млн га сельхозземель. С 2022 года в госсобственность возвращено 12 млн га земель из-за неэффективного использования. В 2025 году планируется вернуть еще 2 млн га. Для местного населения перераспределено 5 млн га сельхозземель», — сообщил Дмитрий Мун.

Он отметил, что использование спутникового мониторинга и геоаналитики, автономных роботов и дронов, правильное прогнозирование позволяет увеличить урожайность на 10-15%, уменьшить потребление воды до 25%.

«Такие технологии широко используются, например, в Нидерландах – второй стране в мире по экспорту сельхозпродукции», — добавил Дмитрий Мун.

Кроме того, вице-министр сообщил, что в сельском хозяйстве планируют использовать Интеллектуальную систему анализа почвы. Она снизит ручной труд на 75-80%, повысит точность рекомендаций до 95%.

В числе основных проектов, планируемых к внедрению, чат-бот-ассистент с элементами ИИ для субсидирования сельскохозяйственных заявок. ИИ автоматически проверяет заявки и снижает процент отклонений из-за некорректных данных. А также дроны с ИИ для борьбы с вредителями, они сокращают потери урожая на 25-30%. Реализация этих проектов запланирована на 2025-2026 годы.