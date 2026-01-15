Как рассказали в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в ходе рейдов на реках Поперечная, Буконь, а также в заливе Торанга Бухтарминского водохранилища инспекторы обнаружили 24 сети. Рыбалка в этих местах, являющихся крупнейшими природными нерестилищами, запрещена. Живую рыбу сотрудники выпустили, а снулую – 55 кг – передали в дом престарелых в селе Самарском.

Всего в ходе рейдов за первые две недели января оперативники выявили больше 15 административных нарушений в сфере рыбного хозяйства. Все незаконно установленные сети изъяты.