Подарили рыбный день

Общество
7
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Оперативники отряда лесного и охотничьего хозяйства передали больше 50 кг рыбы, изъятой у браконьеров, дому престарелых Самарского района Восточно-Казахстанской области.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в ходе рейдов на реках Поперечная, Буконь, а также в заливе Торанга Бухтарминского водохранилища инспекторы обнаружили 24 сети. Рыбалка в этих местах, являющихся крупнейшими природными нерестилищами, запрещена. Живую рыбу сотрудники выпустили, а снулую – 55 кг – передали в дом престарелых в селе Самарском.

Всего в ходе рейдов за первые две недели января оперативники выявили больше 15 административных нарушений в сфере рыбного хозяйства. Все незаконно установленные сети изъяты.

#ВКО #браконьеры #рыба #дом престарелых

Популярное

Все
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Загадка трех колокольчиков
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
У Казахстана – четыре квоты
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
В отдаленном ауле – новая школа
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

В Китае население сократилось на 3,39 млн человек в 2025 го…
186 млн человек останутся без работы в 2026 году
В Китае выросло число браков
МЧС Казахстана напомнил о безопасности при Крещенских купан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]