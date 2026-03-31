Сегодня в Астане на заседании Совета по инклюзии при Сенате депутаты совместно с экспертами профильных организаций обозначили перспективы инклюзивного спорта для реабилитации как детей, так и взрослых людей с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz

Участники сфокусировались на решении ключевых вопросов, включая нехватку инклюзивной спортивной инфраструктуры в регионах, дефицит кадров в сфере адаптивного спорта и отсутствие единых подходов и методик работы.

Открывая работу заседания на тему «Физическая культура и спорт как инструмент социальной реабилитации и инклюзии», Маулен Ашимбаев подчеркнул, что права и свободы человека закреплены в новой Конституции как высший приоритет государства. Особое внимание формированию инклюзивного общества и созданию условий для реализации потенциала каждого гражданина уделяется со стороны Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В этом ключе спикер Сената также отметил уникальность построенного по поручению Главы государства Центра инклюзивного спорта, где люди получают всестороннюю поддержку и широкий спектр услуг: от тренировок и реабилитации до лечения и обучения.

«Вопросы развития инклюзивного общества находятся в числе приоритетов политики Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Поддержка инклюзии в образовании, спорте, социальной сфере является неотъемлемой частью стратегии построения Справедливого Казахстана, где у каждого человека есть возможность реализовать себя. Активное продвижение идеологии инклюзивного спорта и физической культуры среди людей с инвалидностью является одной из ключевых задач, поставленных Главой государства. Поэтому нам всем важно продолжать активно работать в этом направлении», – сказал он в своем выступлении и высоко оценил достижения казахстанских паралимпийцев по итогам прошедших игр.

Кроме того, была отмечена и позитивная динамика развития инклюзивного спорта в стране. Согласно озвученным экспертами данным, на сегодняшний день в Казахстане открыты 16 профильных клубов и 2 специализированные спортшколы. В них регулярно тренируются порядка 8 тысяч спортсменов с инвалидностью. Вместе с тем в ходе обсуждения повестки заседания Спикер Сената отметил и ряд системных барьеров.

По мнению участников заседания, преодолеть имеющиеся проблемы возможно лишь совместными усилиями всех заинтересованных сторон, в том числе представителей сферы медицины, образования и социальной защиты. Спикер Сената сообщил, что в настоящее время депутаты готовят ряд законодательных изменений, нацеленных на усиление поддержки детей с инвалидностью.

Он также отметил, что инклюзия формируется не только через законы, но и через культуру, просвещение в семье и школе. И в этом направлении предстоит еще очень много работы, импульс которой уже придал фильм «Ерекше», созданный при содействии Казахстанской федерации бочча совместно с компанией Kinopark. Фильм вышел в прокат 19 марта.

В ходе обсуждения наряду с депутатами также выступили председатель Совета по инклюзии при Сенате Ляззат Калтаева, первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, директор ТОО «Ski Park Pioneer» Жанат Каратай, а также представители ВОЗ, члены Клуба экспертов при Сенате и другие. Все подготовленные по итогам заседания Совета предложения и инициативы будут направлены в соответствующие органы для дальнейшей проработки.