Подготовка к посевной кампании началась в СКО

фото из архива "КП"

Несмотря на половодье, фермеры Северного Казахстана продолжают готовить технику к выходу в поле. В районе Магжана Жумабаева завершается ремонт сельхозтехники, проверяется исправность механизмов. Здесь планируют посеять 434 тыс. га: 280 тыс. посевного клина займет пшеница, 60 тыс. – масличные культуры, уточнил главный специа­лист районного отдела сельского хозяйства и ветеринарии Кайрат Мустафин.

Ранее в районе были проведены работы по снегозадержанию на площади 328 тыс. га.

На поля Северо-Казахстанской области нынче выйдут 30 тыс. сельскохозяйственных машин. Аграрии региона планируют приобрести еще 2 560 единиц новой техники и оборудования на общую сумму более 70 млрд тенге.

В посевной кампании примут участие 13 тыс. тракторов, 14 тыс. сеялок, полторы тысячи современных высокопроизводительных посевных комп­лексов. В настоящее время в штатном режиме работают 219 машинно-тракторных мастерских.

Рассказывая о предстоящей посевной кампании, руководитель управления сельского хозяйства Мейрам Мендыбаев отметил, что под урожай текущего года засыпано 484,5 тыс. тонн семян.

– Для проведения весенне-полевых работ выделено 53,2 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива по цене 250 тенге за литр, что на 15% дешевле, чем на АЗС, – сообщил Мейрам Мендыбаев.

Сдержанный оптимизм фермеров встречают средние по области показатели запаса влаги в почве, которые местами достигают 164 мм, что на 76% выше нормы.

Ежегодно увеличивается процент обновления сортов высокопродуктивных семян. Аграрии ввозят их из других регионов Казахстана, Российской Федерации и европейских стран.

С начала года ввезено более 47,9 тыс. тонн семян, в том числе из других казахстанских регионов – 8,3 тыс. тонн, России – 15,2 тыс., Европы – 154,7 тонны.