Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов осмотрел объекты, задействованные в обеспечении противопаводковой безопасности в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Глава региона посетил Чаглинское водохранилище, где ознакомился с текущим состоянием гидротехнического сооружения, уровнем воды и проводимыми работами по регулированию водосброса.

«Движение воды началось 23 марта. В водохранилище поступило 2,6 млн кубометров талых вод, 550 тыс. из них мы сбросили. Сейчас водоем заполнен на 56%, скорость прибывания воды и ее сброса составляет 10 м3/сек. Если учесть небольшое количество снега, больших залповых притоков воды не ожидается, все работы идут по плану», – доложил начальник участка Чаглинского водохранилища Арман Уалиев.

Марат Ахметжанов отметил, что в этом году противопаводковые работы направлены не на ликвидацию, а предупреждение.

«Сейчас мы видим результаты этой работы. Но расслабляться нельзя, необходимо мониторить ситуацию и движение воды круглосуточно», – сказал аким.

Также аким области посетил поселок Садовое и село Крансый яр. По информации акима сельского округа Серикжана Макиша, ситуация находится под контролем, сформированы необходимые резервы материалов и техники, в том числе для защиты от паводка дачного массива проведены работы по углублению русла реки Шагалалы протяженностью 1 км, очистка более 900 м водоотводного канала, подготовлено 1 900 м3 инертных материалов и запас мешкотары.

Глава региона отметил, что в селе Красный Яр многое сделано для предотвращения паводков, положительно оценив работу МИО.

«Много лет весной улица Заречная оказывалась в воде, приходилось обходить затопленные участки. Мы не спали ночами, боялись, что затопит дом, в селе дежурили спасатели. Сейчас вода уходит в арыки, земля уже высохла», – поделилась мнением жительница села Гульсара Канурова.

По итогам поездки Марат Ахметжанов поручил усилить мониторинг уровня воды, обеспечить круглосуточное дежурство ответственных служб.