Взятка за «тайский массаж»: подозреваемого доставили из Грузии в Казахстан

Сотрудники Генпрокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола МВД, при содействии Посольства РК в Грузии экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны.

В ходе следствия было установлено, что он, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставил сотруднику полиции денежное вознаграждение с целью избежания уголовной ответственности и дальнейшего беспрепятственного функционирования его салона по оказанию услуг тайского массажа.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте он был задержан в городе Рустави, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества», – добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, участника транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, экстрадировали из России.