Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана из Дубая экстрадирован казахстанец, разыскиваемый за незаконную торговлю криптовалютой. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Подозреваемый в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы «Binance» осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге.
Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В феврале он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
«За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры РК