В феврале он был задержан в Дубае

Скриншот с видео Генпрокуратуры

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана из Дубая экстрадирован казахстанец, разыскиваемый за незаконную торговлю криптовалютой. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Подозреваемый в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы «Binance» осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге.

Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В феврале он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.