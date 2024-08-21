Задержан подозреваемый в поджоге фуры с 20 тоннами школьных тетрадей
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Мужчина более двух месяцев после совершения преступления находился в розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
Напомним, в начале лета в Мартукском районе сгорел грузовик Mercedes-Benz, груженный 20 тоннами школьных тетрадей.
Полицейские Актюбинской области установили личность подозреваемого. Им оказался житель того же района, который из личных неприязненных отношений поджёг фуру и скрылся.
Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге.
Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали.