Задержан подозреваемый в поджоге фуры с 20 тоннами школьных тетрадей

Задержания
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Дана Аменова
корреспондент

Мужчина более двух месяцев после совершения преступления находился в розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в начале лета в Мартукском районе сгорел грузовик Mercedes-Benz, груженный 20 тоннами школьных тетрадей.

Полицейские Актюбинской области установили личность подозреваемого. Им оказался житель того же района, который из личных неприязненных отношений поджёг фуру и скрылся.

Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге.

Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали.

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