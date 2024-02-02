Оформлявший автокредиты мошенник задержан в Кызылорде

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, 30 января при координации Генпрокуратуры был задержан Каржауов Р.К., подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.

— Расследование дела установило, что он в составе группы в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. Всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге. В ходе расследования Каржауов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время Каржауов водворен в следственный изолятор города Кызылорды,— проинформировали в надзорном органе.

В Генпрокуратуре напомнили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.