Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры РК экстрадировали из РФ гражданина Казахстана, подозреваемого в убийстве павлодарского предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz

21 февраля текущего года потерпевший выехал на работу и перестал выходить на связь, в связи с чем был объявлен без вести пропавшим.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемый спрятал тело погибшего и его автомобиль в своём гараже, после чего скрылся за пределами республики.

В марте он был задержан на территории России и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет», – прокомментировали в надзорном органе.

