Подозреваемого в убийстве павлодарского предпринимателя экстрадировали из России

Закон и Порядок
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мужчина спрятал тело погибшего и его автомобиль в своём гараже

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры РК экстрадировали из РФ гражданина Казахстана, подозреваемого в убийстве павлодарского предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz

21 февраля текущего года потерпевший выехал на работу и перестал выходить на связь, в связи с чем был объявлен без вести пропавшим.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемый спрятал тело погибшего и его автомобиль в своём гараже, после чего скрылся за пределами республики.

В марте он был задержан на территории России и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет», – прокомментировали в надзорном органе. 

Ранее сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИДа экстрадировали из Литвы гражданина Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. 

#предприниматель #убийство #экстрадиция

Популярное

Все
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
В тройке лидеров
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Великолепная пятерка на Australian Open
Срезан плодородный слой с холма
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Служение Отечеству – дело всей жизни
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

В Петропавловске грабитель поджёг ювелирную мастерскую посл…
115 млн тенге похитили при закупе медоборудования в районно…
Разрушить барьеры молчания
Лабораторию по выращиванию запрещенных растений устроили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]