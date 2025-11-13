Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИДа экстрадировали из Литвы гражданина Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает Kazpravda.kz

В 2007 году подозреваемый и его сообщник прибыли в Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили убить. 19 мая 2008 года преступники реализовали свой план. Они подкараулили потерпевшего во дворе собственного дома, произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в затылок.



Мужчина скончался на месте. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.



С целью избежания наказания за совершенные преступления, мужчина скрывался в Европе, где в августе 2025 года при пересечении границы Литвы был задержан.

«В последующем по запросу Генпрокуратуры он был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

