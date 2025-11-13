Разыскивали 17 лет: подозреваемого в убийстве экстрадировали из Литвы

Закон и Порядок
52
Дана Аменова
специальный корреспондент

После совершения преступления злоумышленник скрывался в Европе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИДа экстрадировали из Литвы гражданина Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает Kazpravda.kz

В 2007 году подозреваемый и его сообщник прибыли в Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили убить. 19 мая 2008 года преступники реализовали свой план. Они подкараулили потерпевшего во дворе собственного дома, произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в затылок.

Мужчина скончался на месте. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

С целью избежания наказания за совершенные преступления, мужчина скрывался в Европе, где в августе 2025 года при пересечении границы Литвы был задержан.

«В последующем по запросу Генпрокуратуры он был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры РК экстрадировали из Российской Федерации соучастника преступной группы, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетісу, ввезённых в страну из-за рубежа. 

 

 

#Генпрокуратура #убийство #экстрадиция #Литва

Популярное

Все
В работе помогает робот
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Возвращение к истокам
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Стартуют крупные агропроекты
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Цена молчания слишком высока
Реки готовят к паводку
Шанс вернуться домой
Сохранить город чистым и зеленым
У истоков вечной дружбы
Эффективность, доказанная на деле
На защите экосистемы
Новые горизонты машиностроения
Трезвость – еще и свобода
Улытау укрепляет деловые связи
C5 + Китай: диалог политических партий
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Еще четыре золота!
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
На пути к технологической независимости
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Марихуану в мешках перевозили на авто в Жамбылской области
Онлайн-продажу синтетических наркотиков пресекли в Павлодар…
Казахстанский полицейский вошел в число сильнейших на стамб…
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с престу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]