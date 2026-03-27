В ЗКО задержана преступная группа, причастная к совершению ряда тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

"Установлено, что подозреваемые совершили вымогательство, угрожая применением насилия, а также уничтожением и повреждением чужого имущества. В результате ими были незаконно завладели мобильным телефоном iPhone 15 Pro и денежными средствами.

Кроме того, в вечернее время по улице Досмухамедова указанные лица открыто похитили денежные средства в сумме 80 тысяч тенге", - говорится в сообщении.