Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане

В столичный департамент полиции с заявлением обратилась жительница города и сообщила, что у ее 16-летнего сына неизвестные забрали смартфон стоимостью 518 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе разбирательства стражи правопорядка установили, что подросток познакомился в соцсети с девушкой. Она пригласила юношу на свидание. На встречу несовершеннолетний направился с другом, куда вместо виртуальной знакомой пришли двое парней. Они стали угрожать подросткам и вымогать деньги. Затем злоумышленники повели несовершеннолетних в ломбард, где заложили их смартфоны. Вырученное присвоили.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних местных жителей, которые подозреваются в нескольких аналогичных фактах вымогательств на территории столицы.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в ИВС. Вещественные доказательства возвращены потерпевшим, добавили в полиции.