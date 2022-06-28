Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Подозреваемый в ножевом ранении совершил суицид под стражей в Петропавловске

Трое жителей Петропавловска получили ножевые ранения от неизвестных мужчин. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Один из них, находясь в изоляторе временного содержания, совершил суицид, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на городской портал 7152.kz.

Драка с поножовщиной произошла во дворе по улице Ибраева в микрорайоне Береке. Горожане вызвали полицию, но нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавшие петропавловцы 29, 32 и 34 лет были доставлены в больницу.

По информации полицейских, в ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые – двое мужчин 35 и 43 лет.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24 ч. 3, 99 ч. 2 УК РК - "Покушение на убийство". В ходе предварительного следствия установлено, что ранее между мужчинами возник конфликт в одном из кафе. Один из подозреваемых, находясь в ИВС УП Петропавловска, совершил суицид. Данный факт внесен в ЕРДР по ст.105 УК РК", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Двоих пострадавших с места драки доставили в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в медучреждении. Они находились в тяжелом состоянии. Мужчин уже выписали. Третьего пострадавшего отвезли в многопрофильную областную больницу.

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