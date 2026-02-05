Подписан меморандум о создании нового производства

129
Анвар Ахметов

Вчера при участии первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра подписан меморандум о создании в Казахстане производства алюминиевых колесных дисков, сообщила пресс-служба Правительства.

Фото: primeminister.kz

Церемонии подписания предшествовала встреча Романа Скляра с генеральным директором американской компании Open Element Мустафой Аккари и председателем корейской Hands Corporation Сын Хён Чангом, в ходе которой были рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества и осуществления в Казахстане проекта по созданию совместного предприятия, специализирующегося на выпуске алюминиевых колесных дисков.

Проект предусматривает строительство современного высокотехнологичного завода с участием казахстанской компании Astana Motors, а также международных партнеров – Open Element (США) и Hands Corporation (Республика Корея). Его реализация обеспечит углубление локализации в автомобильной промышленности, снижение импортозависимости, развитие смежных отраслей и усиление промышленного потенциала нашей республики.

Новое предприятие станет первым в республике современным производством алюминиевых колесных дисков с полным технологическим циклом, включая трансфер передовых инженерных и производственных решений. Зарубежные партнеры подчеркнули, что выбор Казахстана в качестве площадки для осуществления проекта обусловлен устойчивым ростом в стране автомобильного производства.

В церемонии подписания документа приняли участие основатель Astana Motors Нурлан Смагулов, СЕО Astana Motors Бекнур Несипбаев, основатель и СЕО Open Element Мустафа Аккари, председатель Hands Corporation Сын Хён Чанг, а также президент «Қазақстанның автокөлік одағы» Анар Макашева.

Претворение в жизнь данного проекта является частью долгосрочной стратегии Казахстана по переходу к роли крупного производителя и поставщика автокомпонентов не только для внутреннего, но и для региональных рынков.

#производство #меморандум #алюминий #диски

