Подпольное казино накрыли в Алматы

Установлено, что в день игры посредством SMS-рассылки приглашается узкий круг игроков, а также созываются дилеры и официанты.

Фото: psyhotests.ru

Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), деньги, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов», – рассказали в департаменте.

Установлено, что в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов.

По данным АФМ, досудебное расследование окончено и направлено в суд.