​Подпольное поле

Причем урожай намерева­лись реализовывать на территории области. Рьяно взялись за дело. Как говорится, подальше ­от чужих глаз – в 35 км от города Шалкар, вблизи одной из ­чабанских зимо­вок присмот­рели место для посе­ва. И урожай удался. Только по­радоваться ему подельникам не пришлось – в ходе ­проведения ОПМ «Кокнар-2018» ­подпольный посев был обнаружен. Полицейскими ДВД об­ласти совместно с ­отрядом воинской части 6655 На­цио­нальной Гвардии РК оба ­прес­тупника были задержаны. На площа­ди культивации изъято 1 356 кус­тов выращенной коноп­ли и ­растительное удобрение в бочке емкостью 200 литров. По этому факту назначен ряд экспертиз.

А другого любителя коноп­ляной культуры задержали ­недавно в Мугалжарском ­районе. В степи, возле неф­тепроводной трассы Кумкол – Кенкияк, была остановлена автомашина «УАЗ» под управлением 33-летнего жителя ­Темирского ­района. При ­досмотре в салоне обнаружено и изъято 110 кус­тов растений зеленого цвета, предположительно конопли. По данному факту также на­значена экспертиза. Прово­дит­ся досудебное расследование. По сообщению пресс-службы ДВД области, ­с начала текущего года органа­ми правопорядка ­выявлено 12 фактов незакон­ной куль­тивации ­нар­котических веществ.