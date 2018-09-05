​Подпольное поле

Причем урожай намеревались реализовывать на территории области. Рьяно взялись за дело. Как говорится, подальше от чужих глаз – в 35 км от города Шалкар, вблизи одной из чабанских зимовок присмотрели место для посева. И урожай удался. Только порадоваться ему подельникам не пришлось – в ходе проведения ОПМ «Кокнар-2018» подпольный посев был обнаружен. Полицейскими ДВД области совместно с отрядом воинской части 6655 Национальной Гвардии РК оба преступника были задержаны. На площади культивации изъято 1 356 кустов выращенной конопли и растительное удобрение в бочке емкостью 200 литров. По этому факту назначен ряд экспертиз.
А другого любителя конопляной культуры задержали недавно в Мугалжарском районе. В степи, возле нефтепроводной трассы Кумкол – Кенкияк, была остановлена автомашина «УАЗ» под управлением 33-летнего жителя Темирского района. При досмотре в салоне обнаружено и изъято 110 кустов растений зеленого цвета, предположительно конопли. По данному факту также назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. По сообщению пресс-службы ДВД области, с начала текущего года органами правопорядка выявлено 12 фактов незаконной культивации наркотических веществ.