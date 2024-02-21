Подпольный цех по изготовлению стирального порошка работал в Шымкенте

Полицейские изъяли у жителей Кентау контрафактную продукцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, двое жителей Кентау занимались расфасовкой порошкообразного вещества в полиэтиленовые мешки с надписями известных брендов стирального порошка. Для этого они арендовали дом в Шымкенте.

— При проверке полицейские изъяли более 300 мешков с контрафактной продукцией, а также 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом, весом по 40 кг, солеобразное вещество для добавления в порошок в пяти мешках. Также изъяты электронные весы и другие вещественные доказательства, — отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время собранные материалы направлены в департамент экономических расследований по Шымкенту.