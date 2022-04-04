Ужасающие подробности гибели силовиков во время январской трагедии рассказали в Генпрокуратуре

Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования фактов гибели людей в ходе январских беспорядков в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Елдос Килымжанов сообщил, что на сегодня установлены обстоятельства гибели 19 действующих и будущих офицеров, героически погибших при исполнении служебного долга по охране общественного порядка в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

«Особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего подполковника Х., участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего солдата осталась семья и двое несовершеннолетних детей», – добавил спикер.

Также, по его данным, при попытке захвата преступниками управления полиции Алмалинского района и телевышки «Кок-Тобе» от огнестрельных ранений погибли трое сотрудников.

«В Талдыкоргане группа из 10 преступников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в/ч 5514 Национальной гвардии Аманова, который исполнял свой долг при обеспечении общественного порядка на площади. В результате жестокого избиения 18-летний А. получил множественные телесные повреждения. Не приходя в сознание, молодой человек скончался в машине скорой помощи», – сообщил представитель надзорного органа.

По всем фактам смерти людей в ходе «январской трагедии», заверил спикер, ведется тщательное расследование, их результаты будут освещаться по мере установления неоспоримых доказательств.