Подробности о несостоявшемся браке «жениха» из Мангистау рассказали в полиции

Происшествия, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вчера прокуратура Шымкента сообщила о начале уголовного расследования в отношении жителя Мангистауской области за похищение девушки в Шымкенте. В полиции города рассказали, каким образом парень спланировал кражу «невесты», передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным служителей порядка, молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем мнение потенциальной невесты его не интересовало.

Парень приехал в Шымкент. Рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала.

– Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. На задержание Toyota Alphard с похищенной горожанкой задействовали оперативников Туранского РУП, были направлены ориентировки в соседние регионы, – рассказали в ДП.

В результате принятых мер автомобиль задержали в течение полусуток на трассе Алматы-Самара, недалеко от поселка Жалагаш.

В прокуратуре отметили, что  «жених» может получить до 12 лет колонии. В ведомстве подчеркнули, что обычай, связанный с похищением невесты для брака – пережиток прошлого. Современное общество рассматривает такие действия, как унижение и насилие над женщиной.

#полиция #поиск #Шымкент #кража невесты #похищение человека

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