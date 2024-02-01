До 12 лет колонии может получить "жених" из Мангистауской области

Происшествия
136
Гульмира Кунапия
корреспондент

Он выкрал девушку в Шымкенте, собираясь жениться на ней, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16 января в дежурную часть полиции Шымкента обратилась женщина с заявлением о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы.

– По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Похищение человека". В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель «Г» из Мангистауской области, – сообщили в госоргане. 

Дело находится на особом контроле прокуратуры города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре отметили, что за совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

В ведомстве заключили, что обычай, связанный с похищением невесты для брака – пережиток прошлого.

– Не все потенциальные женихи понимают суровость наказания. Такая практика утратила свою актуальность и является неприемлемой с точки зрения прав человека и достоинства. Современное общество рассматривает такие действия как унижение и насилие над женщиной, - заключили в пресс-службе.

#следствие #прокуратура #кража #невеста #жених

Популярное

Все
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Охранная грамота
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Его звали Сакен-серi
Мороз и лыжи – день чудесный!
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
«Цифра» поможет при трудоустройстве
У каждого своя миссия
Ради острых ощущений
На струнах души
Дорогой жизни
Last dance: сыграет ли Роналду против Месси в последний раз?
Весомый задел конкурентоспособности
Пора воспользоваться возможностью
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Вспомнить забытое старое…
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

В хищении 530 млн тенге подозревают бухгалтеров отдела обра…
Два жителя СКО чуть не задохнулись от укола антибиотика
Штрафника с 27-миллионным долгом выявили с помощью программ…
Издевавшуюся над ребенком мать лишили родительских прав в Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]