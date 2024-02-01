До 12 лет колонии может получить "жених" из Мангистауской области

Он выкрал девушку в Шымкенте, собираясь жениться на ней, передает Kazpravda.kz
16 января в дежурную часть полиции Шымкента обратилась женщина с заявлением о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы.
– По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Похищение человека". В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель «Г» из Мангистауской области, – сообщили в госоргане.
Дело находится на особом контроле прокуратуры города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре отметили, что за совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
В ведомстве заключили, что обычай, связанный с похищением невесты для брака – пережиток прошлого.
– Не все потенциальные женихи понимают суровость наказания. Такая практика утратила свою актуальность и является неприемлемой с точки зрения прав человека и достоинства. Современное общество рассматривает такие действия как унижение и насилие над женщиной, - заключили в пресс-службе.