"Одни дома": подробности пожара, в котором сгорели двое детей, рассказали в МЧС РК

Фото: Kazpravda.kz

По факту пожара, в котором погибли двое малолетних детей в Шу, возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.

Трагедия случилась 2 декабря в 23:55 часов в городе Шу. Загорелись домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м.

Через 3 минуты после вызова пожарные расчеты были на месте происшествия. Силами ДЧС Жамбылской области огонь был потушен.

Из пепелища пожарные вынесли тела двоих детей: 5 и 2 лет.

По данному факту пожара полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК.

Позже выяснилось, что на момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых.

По предварительном данным, 33-летняя мать оставила детей дома и ушла, закрыв дверь снаружи.

Также установлено, что незадолго до происшествия 22 октября в ходе рейдовых мероприятий в данном доме проводилась профилактическая беседа.

Однако взрослые проигнорировали требования пожарной безопасности и оставили малолетних детей дома одних.