Подростка на скутере сбили в Талдыкоргане (видео)

Скутер, на котором ехал 13-летний подросток столкнулся с легковым автомобилем в Талдыкоргане, передает Кazpravda.kz .

фото: instagram.com/ taldykorganec.insta_

Видео момента ДТП опубликовали в Instagram. На нем видно, как Toyota Camry на всей скорости сбивает скутериста.

Авария произошла на пересечении улиц Абылайхана и Сланова. По словам очевидцев, мальчик переезжал дорогу на зеленый свет.

"В ДТП пострадал 13-летний водитель скутера, который с различными травмами был госпитализирован в больницу. Разбирательством по факту занимаются сотрудники городской полиции", – написали стражи порядка.



