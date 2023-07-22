Подростка на скутере сбили в Талдыкоргане (видео)
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Скутер, на котором ехал 13-летний подросток столкнулся с легковым автомобилем в Талдыкоргане, передает Кazpravda.kz.
Видео момента ДТП опубликовали в Instagram. На нем видно, как Toyota Camry на всей скорости сбивает скутериста.
Авария произошла на пересечении улиц Абылайхана и Сланова. По словам очевидцев, мальчик переезжал дорогу на зеленый свет.
"В ДТП пострадал 13-летний водитель скутера, который с различными травмами был госпитализирован в больницу. Разбирательством по факту занимаются сотрудники городской полиции", – написали стражи порядка.